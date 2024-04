Stiri pe aceeasi tema

- Moneda nationala s-a depreciat marti in raport cu euro, care a fost calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) la 4,9762 lei, in crestere cu 0,04 bani (+0,01%) fata de cotatia precedenta, de 4,9758 lei. Pe de alta parte, comparativ cu dolarul, valoarea leului a crescut, moneda americana fiind cotata…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) lanseaza, din 17 aprilie, in circuitul numismatic o moneda de aur, o moneda de argint și o moneda de tombac cuprat cu tema „200 de ani de la nașterea lui Avram Iancu”. Valorile nominale ale monedelor sunt 500 de lei (moneda de aur), 10 lei (argint) și un leu (tombac…

- O moneda emisa de Banca Naționala a Romaniei (BNR) in anul 2019 este vanduta pe internet cu mai bine de 1.000 de lei. Prezinta detalii cu totul deosebite, reprezentate pe ban in onoarea unor evenimente cheie pentru istoria țarii noastre. Ce trebuie sa știi despre moneda de 50 de bani. Moneda de 50 de…

- Gramul de aur a atins un nou maxim istoric, marți, 5 martie, ajungand la 312,9021 de lei, o apreciere de 6,1312 lei (2%) fața de cat anuntase luni Banca Nationala a Romaniei (BNR). Gramul de aur, la un nou maxim istoric. Leul romanesc s-a depreciat fața de principalele valute Este a treia creștere consecutiva…

- Apicultorii vor beneficia de ajutoare de stat in valoare totala de 59,87 milioane de lei pentru compensarea partiala a pierderilor suferite in anul 2023 in contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei, informeaza AGERPRES . Schema de ajutor de stat a fost adoptata in sedinta de…

- Incepand cu data de 26 februarie 2024,Banca Naționala a Romaniei lanseazain circuitul numismatic o moneda din argint cu tema 270 de ani de la nașterea lui Gheorghe Șincai. Caracteristicile monedei sunt urmatoarele: Metal Argint Valoare nominala 10 lei Titlu 999‰ Forma rotunda Diametru 37 mm Greutate…