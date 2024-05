O fostă directoare de la Facebook şi Nike, condamnată la 5 ani de închisoare O fosta directoare pentru diversitate a Facebook si Nike a fost condamnata la 5 ani si 3 luni de inchisoare pentru ca a furat peste 5 milioane de dolari de la companiile respective. Din primele informații, banii erau alocați initiativelor DEI (diversitate, echitate, incluziune). Femeia in virsta de 38 de ani, care este originara din Georgia, a pledat vinovata de frauda electronica in acest c Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

- O fosta directoare pentru diversitate a Facebook si Nike a fost condamnata la 5 ani si 3 luni de inchisoare pentru ca a furat peste 5 milioane de dolari de la companiile respective, care fusesera alocate initiativelor DEI (diversitate, echitate, incluziune), relateaza CNBC, potrivit hotnews.ro .

- Femeia in varsta de 38 de ani, care este originara din Georgia, a pledat vinovata de frauda electronica in acest caz in luna decembrie a anului trecut. Aceasta a furat, se pare, peste 4,9 milioane de dolari de la Facebook „folosind o schema care implica vanzatori fraudulosi, facturi false si plati ilegale”,…

- Barbara Furlow-Smiles, din statul american Georgia, care a pledat vinovata de frauda electronica in acest caz in decembrie, a furat peste 4,9 milioane de dolari de la Facebook ”folosind o schema care implica vanzatori fraudulosi, facturi false si plati ilegale”, a declarat procurorul american Ryan Buchanan…

