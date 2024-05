Barbara Furlow-Smiles, din statul american Georgia, care a pledat vinovata de frauda electronica in acest caz in decembrie, a furat peste 4,9 milioane de dolari de la Facebook ”folosind o schema care implica vanzatori fraudulosi, facturi false si plati ilegale”, a declarat procurorul american Ryan Buchanan din Atlanta. ”Dupa ce a fost concediata de la Facebook, ea a continuat frauda ca director pentru DEI la Nike, unde a furat inca o suma de sase cifre din programul lor pentru diversitate”, a spus Buchanan. Furlow-Smiles, in varsta de 38 de ani, a folosit banii furati ”pentru a finanta un stil…