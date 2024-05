UM Sadu are datorii de 33 de milioane de lei către autoritatea locală Datoria Uzinei Mecanice (UM) Sadu catre Primaria Bumbești-Jiu a ajuns la peste 33 de milioane de lei. Debitele reprezinta impozitele pe terenuri și cladiri și alte taxe neachitate in ultimii 24 de ani. In suma intra și penalitațile și majorarile. Este puțin probabil ca fosta fabrica de armament, actuala fabrica de muniție sa iși achite datoriile catre autoritatea locala. Prin urmare, se incearca preluarea unor active de la Uzina Mecanica Sadu, in contul datoriei. Vizata este o hala de producție, respectiv cateva mii de metri patrați de spații. Acestea sunt dezafectate și este nevoie de cateva… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Hunedoara, cei ai Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Petroșani, cu sprijinul polițiștilor din cadrul SAS, au pus marti in executare 11 mandate de perchezitii domiciliare in municipiul Petroșani și orașul…

- Vineri, in ziua in care a fost inlocuit din funcția de prefect al județului Hunedoara, Calin Petru Marian a fost implicat intr-un accident rutier, pe șoseaua Hațeg - Petroșani. Acesta a pierdut controlul mașinii cu care se deplasa.

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Gorj, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Gorj, au prins ieri in flagrant delict doua persoane, in timp ce ar fi comercializat aproximativ 55 de grame de cocaina, in apropierea unei unitați de invațamant din…

- Inspectoratul Școlar Județean Valcea, in parteneriat cu Shopping City Rm Valcea, organizeaza pe 22 martie cea de-a doua ediție a Targului Educațional adresat elevilor din anii terminali de liceu. Scopul acestuia este prezentarea ofertei educaționale a Universitaților pentru anul universitar 2024-2025.…

- Polițiștii rutieri hunedoreni au intensificat activitațile preventive, in trafic, pentru reducerea riscului rutier. Acțiunile vor continua și in perioada urmatoare. In perioada 28 februarie – 03 martie 2024, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara au organizat…

- CARAȘ-SEVERIN – Iar pentru aceasta „reușita“ trebuie sa mulțumim alianței PSD din județ, care a blocat bugetul și, implicit, banii necesari participarii la acest eveniment! Prezent la Targul de Turism al Romaniei, ce s-a desfașurat in perioada 15-18 februarie, la București, la Romexpo, Consiliul Județean…

- Unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania vor primi și in 2024 sprijin financiar de la Consiliul Județean BN. Este vorba despre 750.000 lei, din care 625.000 vor ajunge la Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. In ședința Consiliului Județean BN din 29 februarie,…