- Traficul feroviar este oprit temporar intre stațiile Valea Lunga și Copșa Mica, deoarece ambele fire de circulație au fost acoperite de aluviuni, in urma unei viituri puternice care a provocat creșterea debitului raului Tarnava Mica, a anunțat CFR. „Compania Nationala de Cai Ferate SA informeaza ca…

- VIDEO | Circulație feroviara oprita temporar intre stațiile Valea Lunga și Copșa Mica din cauza unei viituri: Ambele fire de circulație au fost acoperite de aluviuni Circulație feroviara oprita temporar intre stațiile Valea Lunga și Copșa Mica din cauza unei viituri: Ambele fire de circulație au fost…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca astazi se efectueaza lucrari de reparație la covorul asfaltic, care impun o serie de restricții de trafic pe autostrazi, in județele Sibiu și Alba, astfel Autostrada A1 sens Sebeș catre Sibiu, intre kilometrii 268+700 metri…

- Traficul feroviar este inchis temporar pe sectia de circulatie Adjud – Ghimes, din cauza unui accident rutier produs intre haltele Palanca si Simbrea, in urma caruia un camion s-a rasturnat pe cale ferata, informeaza marti CFR SA. Potrivit unui comunicat al administratorului de infrastructura feroviara,…

- Iarna și-a intrat in drepturi in multe zone din Romania! Sunt județe unde și la aceasta ora ninge puternic și vantul bate cu putere. Circulatia feroviara a fost oprita dupa ce copacii au rupt liniile de tensiune, iar pe mai multe drumuri din țara se circula greu.

- Circulația rutiera este oprita pe DN 66, Targu Jiu – Filiași, la kilometrul 85+400 de metri, in urma coliziunii dintre doua autotrenuri. Potrivit Centrului Infotrafic din IGPR , coliziunea a avut loc la ieșire din municipiul Targu Jiu, județul Gorj Cele doua autotrenuri transportau pamant. Coliziunea…

- Circulatia feroviara pe raza statiei Timisoara Nord a fost redeschisa la ora 13:50, in conditii de siguranta, o data cu finalizarea interventiilor de repunere pe... The post A fost redeschisa circulatia feroviara pe raza statiei Timisoara Nord, dupa ce locomotiva și vagonul unui tren au deraiat appeared…

- Circulatia feroviara pe relatia Timisoara Nord - Timisoara Est a fost inchisa, sambata, 24 februarie, din cauza deraierii unei garnituri goale de calatori, in timpul manevrei de regarare in statia Timisoara Nord, relateaza News.ro.Deraierea s-a produs in timp ce mecanicul de locomotiva incerca o manevra…