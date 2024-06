Stiri pe aceeasi tema

- Tramvaiele care circula pe liniile 19, 23 și 27 sunt blocate in zona Bulevardul Camil Ressu - Strada Ramnicu Sarat din București ,din cauza șinei dilatate. Și linia 40 a fost blocata din același motiv, pe Bulevardul Basarabia.Linia 40 - blocata pe Bd. Basarabia, in zona statiei Arena Nationala, pe sensul…

- Principalul suspect in cazul mortii Raisei si-a recunoscut fapta. Este vorba despre unul dintre verisorii copilei de doi ani, un adolescent de 15 ani, care a fost retinut pentru 24 de ore. Ieri, la audierile care au durat foarte mult, minorul de 15 ani nu a recunoscut ca ar fi omorat-o pe Raisa, potrivit…

- Scandal in plina strada cu politia. Mai multi indivizi s-au ales cu dosare penale pentru ultraj dupa ce au sarit la bataie, in orasul Boldesti-Scaeni din Prahova, dupa ce un apel la 112 anunta faptul ca la o petrecere muzica este mult prea tare, potrivit Antena 3. Deranjati de prezenta politististilor,…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, susține ca in urmatorii patru ani principalele probleme in ceea ce priveste asigurarea caldurii si a apei calde in reteaua centralizata din oras vor fi rezolvate. ”Da, da, se rezolva. In administratia precedenta a fost o medie cam de 17 kilometri pe an, noi am avut…

- Elveția a blocat active rusești in valoare de 13 miliarde de franci (14,3 miliarde de dolari) deținute in aceasta țara, inclusiv peste 7 miliarde de franci in rezerve și active ale bancii centrale de la Moscova, potrivit Bloomberg. In 2023, autoritațile elvețiene au blocat 580 de milioane de franci…

- Dezideriu Buna dimineața la cafeluța leșinata de somn și probabil fara chef, cu o Luna Noua in zodia Berbecului, o eclipsa solara totala peste ocean și un Mercur retrograd pe fond, ca sa fie totul cumva mai dinamic, sa nu ne plictisim. Am vorbit ieri, la Observator, Antena 1, despre eclipsa și am explicat…

- Fostul premier și actual europarlamentar Mihai Tudose va deschidee lista comuna PSD-PNL pentru alegerile pentru Parlamentul European. Pe locul doi este liberalul Rareș Bogdan, iar algoritmul va fi de 6 de la PSD și 4 de la PNL, pana la primele 10 poziții. Europarlamentarul Mihai tudose a declarat, luni…