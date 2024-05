Stiri pe aceeasi tema

- Sesiunea speciala a examenului de bacalaureat, așa-zisul „bac al olimpicilor” va avea loc in perioada 7 mai – 4 iunie, potrivit ordinului Ministerului Educației publicat recent in Monitorul Oficial. Candidații se pot inscrie in perioada 7 – 10 mai. Aceasta sesiune este dedicata absolvenților de liceu…

- Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara a publicat rezultatele obținute la simularea examenului național de bacalaureat in județul Hunedoara, desfașurata in perioada 4 – 7 martie 2024. In cadrul acestei simulari, un total de 3108 elevi din clasele a XII-a și a XIII-a seral/frecvența redusa…

- La nivelul județului Dolj, la simularea naționala a examenului național de bacalaureat procentul de promovare a fost de 44,98% . Situația statistica este urmatoarea: . note ≥ 5.00 la Proba Ea) Limba și literatura romana ≃ 59,73% nu au fost inregistrate note de 10.00 (zece) la proba E.a) note ≥ 5.00…

- Ministerul Educatiei a centralizat rezultatele inregistrate la simularea probelor scrise din cadrul examenului national de bacalaureat, sustinuta in perioada 4 7 martie 2024, la nivel national, de elevii claselor a XII a si a XIII a seral frecventa redusa.A. Informatii privind organizarea evaluarii…

- Peste 4000 de elevi constanteni au participat la simularea nationala a examenului de bacalaureat in judetul Constanta. Potrivit ISJ Constanta, in perioada 5 7 martie 2024, s au desfasurat probele scrise din cadrul simularii nationale a examenului de bacalaureat, in 58 de unitati de invatamant centre…

- ​Simularea BAC 2024 a inceput luni, 4 martie, cu proba de limba romana, in care viitorii absolvenți de liceu și-au testat prin rezolvarea subiectelor, cunoștințele in perspectiva examenului de bacalaureat din lunile iunie și iulie. Un cuvant primit de elevi la simularea de la Bacalaureat 2024, de la…

- Elevii de clasa a XII-a si a XIII-a au sustinut astazi prima proba a simularii examenului de Bacalaureat, cea la Limba si Literatura romana. In județul Iași, au fost prezenți in salile de clase 89% din cei aproape 6.000 de absolvenți de liceu inscriși la acest examen, au precizat reprezentanții ISJ.…

- Incepe Simularea la Bacalaureat 2024. Luni, prima proba la Limba și Literatura Romana. Program și reguli la testari Luni, 4 martie 2024, incepe Simularea la Bacalaureat 2024. Prima proba va fi cea la Limba și Literatura Romana. Subiectele și baremele se publica in fiecare zi de examen, la ora 15:00,…