- Oamenii de stiinta au demonstrat una dintre teoriile lui Albert Einstein, dovedind nu doar existenta unei regiuni „de plonjare" din jurul unei gauri negre in care materia se prabuseste, ci si a faptului ca aceasta zona exercita unele dintre cele mai puternice forte gravitationale identificate pana in…

- Oamenii de știința au descoperit o planeta „pufoasa”, atat de ușoara incat ar pluti pe apa. Planeta este mult mai mare decat Jupiter. Cercetatorii o studiaza și spun ca astfel ar putea ințelege modul in care se formeaza și evolueaza planetele.

- O echipa internationala de oameni de stiinta a reusit sa conceapa un material biodegradabil compus din bacterii cu capacitatea de a se descompune la sfarsitul duratei sale de viata utila, aducand, astfel, o raza de speranta in fata uneia dintre cele mai grave probleme de mediu, poluarea cu plastic.

- Cercetatorii au eliminat HIV din celule in laborator, succes care ofera sperante pentru un tratament, informeaza DPA, conform Agerpres. Utilizand o tehnologie de editare genetica denumita Crispr-Cas, care a castigat premiul Nobel in 2020, oamenii de stiinta au reusit sa tinteasca ADN-ul HIV, indepartand…

- Oamenii de știința s-au intors in timp pentru a reconstrui viața trecuta a „Ghețarului Apocalipsei” din Antarctica — poreclit astfel deoarece prabușirea sa ar putea provoca o creștere catastrofala a nivelului marii. Ei au descoperit ca ghețarul a inceput sa se topeasca rapid incepind cu anii '40, conform…

- Oamenii de știința spanioli au ajuns la concluzia ca fierarii și bijutierii antici ar fi putut folosi metale de origine extraterestra pentru a crea bijuterii. Oamenii de știința au gasit printre comorile de la Villena (o ascunzatoare de 66 de obiecte, in mare parte din aur) articole care nu erau fabricate…

- Anacondele verzi sint cei mai grei și unii dintre cei mai lungi șerpi din lume. Ele traiesc in principal in riuri și zonele umede din America de Sud. Un nou studiu a schimbat percepția oamenilor de știința despre aceste reptile, deoarece se pare ca anacondele verzi se impart in doua specii diferite…