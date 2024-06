Investiții in educația timpurie din județul Mures: o nouă grădiniță…

Contractul de finanțare semnat in cadrul Programului „Regiunea Centru" susține o noua investiție in invațamantul antepreșcolar și preșcolar in comuna mureșeana Coroisinmartin. Obiectivul general al proiectului este imbunatațirea calitații și a dotarii infrastructurii educaționale pentru un numar de cel puțin 80 de copii din comuna. Contractul de finanțare cu o valoare de peste 7 milioane [… Source