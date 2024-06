Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a revendicat luni „eliberarea” altor doua localitati in regiunile Donetk si Harkov, in estul Ucrainei, continuand sa avanseze in aceste doua sectoare ale frontului unde fortele ruse sunt in ofensiva in fata unei armate ucrainene in dificultate, informeaza AFP, citata de Agerpres.

- Razboi in Ucraina, ziua 820. Un atac aerian rusesc asupra orașului Harkov, situat in nord-estul Ucrainei, a distrus o cafenea, a avariat o cladire rezidențiala din apropiere și a incendiat o benzinarie, iar oficialii locali au declarat ca zece persoane au

- Viceministrul ucrainean al Justiției, Olena Visoțka, a anunțat, marți, ca mai mult de 3.000 de condamnați au depus deja cereri de eliberare condiționata din inchisori pentru a se inrola in armata și a participa la apararea Ucrainei, relateaza Ukrainska Pravda.„Este vorba de mai mult de trei mii de oameni.…

- Razboi in Ucraina, ziua 815. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat legea privind recrutarea condamnaților in armata. Actul normativ va permite creșterea bazei de recrutare pentru armata. De asemenea, Zelenski a semnat legea prin care crește a

- Cel puțin cinci drone rusești au lovit joi noaptea orașul Harkov, in nord-estul Ucrainei, iar orașul ramane in pericol, a declarat guvernatorul regional Oleg Sinehubov pe Telegram, conform Reuters. Primarul din Harkov, Igor Terejov, a declarat ca a fost lovit cartierul Osnovianski si a fost declansat…

- Armata ucraineana afirma ca Rusia a intensificat pe front utilizarea ilegala a substanțelor chimice, precum gazele lacrimogene, pentru a incerca sa "curețe" tranșeele, in contextul in care incepe sa faca progrese mai mari in estul Ucrainei, la mai mult de doi ani de la inceputul invaziei pe scara larga,…

- Razboi in Ucraina, ziua 766. Fortele aeriene ucrainene au doborat doua rachete rusesti deasupra orasului Odesa, in sudul Ucrainei, au declarat oficialii ucraineni, insa resturi care au cazut au lovit infrastructura civila, ranind cinci persoane.

- Sudul Ucrainei a fost atacat cu o racheta și drone, in noaptea de duminica spre luni, de forțele ruse. Au fost lovite instalații energetice și o zona rezidențiala din regiunile Odesa și Mikolaiv, iar cel puțin 11 persoane au fost ranite.08:2325-03-2024Atac asupra regiunilor Odesa și MikolaivForțele…