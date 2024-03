Oamenii de știință au reușit să elimine virusul HIV din celule folosind editarea genetică Cercetatorii au eliminat HIV din celule in laborator, succes care ofera sperante pentru un tratament, informeaza DPA, conform Agerpres. Utilizand o tehnologie de editare genetica denumita Crispr-Cas, care a castigat premiul Nobel in 2020, oamenii de stiinta au reusit sa tinteasca ADN-ul HIV, indepartand toate urmele virusului din celulele infectate. Actionand practic asemenea unei foarfece, tehnologia poate taia ADN-ul in anumite puncte, ceea ce permite eliminarea genelor nedorite sau introducerea unui nou material genetic in celule. Autorii studiului spun ca obiectivul lor este… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

