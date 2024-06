Stiri pe aceeasi tema

- Un fenomen bizar s-a intamplat langa Salaj, in dupa-amiaza zilei de 11 iunie. O tornada a lovit Lacul Martinești din județul Cluj, provocand panica in randul localnicilor și al turiștilor aflați in zona. Fenomenul meteorologic extrem, care a durat aproximativ 15 minute, a fost insoțit de rafale puternice…

- Un fenomen bizar s-a intamplat langa Salaj, in dupa-amiaza zilei de 11 iunie. O tornada neașteptata a lovit Lacul Martinești din județul Cluj, provocand panica in randul localnicilor și al turiștilor aflați in zona. Fenomenul meteorologic extrem, care a durat aproximativ 15 minute, a fost insoțit de…

- 15.000 de copaci vor fi plantați intre 20 și 21 aprilie, langa Timișoara, in cadrul festivalului dedicat naturii, organizat impreuna cu Centrul Cultural Subcarpați Creatorii festivalului CODRU, organizeaza la Timișoara, intre 20 și 21 aprilie, Oxigen Planting Festival – un eveniment care imbina plantarea…

- O echipa de medici de la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi au redat vederea unui baiat de 14 ani, dupa ce i-au operat de o tumora orbitara gigant, de opt centimetri. Managerul Spitalului de Neurochirurgie din Iasi, dr Lucian Eva, a declarat ca un baiat in varsta de 14 ani, din Galati, a trait timp…

- Binefacerile mult trambițate de primarul evazionist dupa 5 mandate se pot vedea cu ochiul liber prin cartierele orașului. Acolo unde evazionistul Kovacs calca doar cand e campanie electorala și cerșește voturi. La blocurile de pe bdul 25 Octombrie, trotuarul se transforma in parcare ne semnaleaza mai…

- Centrul istoric al municipiului Turda, care se afla intr-o etapa de reabilitare și modernizare profunda, incepe sa prinda contur, iar imaginile filmate seara, dupa instalarea noilor stalpi de iluminat public, sunt cu adevarat impresionante, zona capatand acea aura de ”oraș turistic”. ”Așa arata centrul…

- O erupție cosmica rara este așteptata sa aiba loc in Calea Lactee in lunile urmatoare - o erupție atat de stralucitoare incat o stea „noua” va aparea pentru o scurta perioada pe cerul nopții.

- O stea situata la aproximativ 3.000 de ani lumina distanța de Pamant este pe cale sa produca un eveniment stelar spectaculos, vizibil o data in viața. In curand, cerul nopții va fi luminat de o nova, un tip rar de explozie stelara. Astronomii de la NASA anunța ca acest fenomen va ilumina cerul cu o…