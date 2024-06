Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației transmite, joi, ca s-a folosit eronat in spațiul public sintagma „sala de detenție” cu referire la una dintre prevederile proiectului de Statut al elevului. „Sintagma nu se regasește in document și este o asociere cu un concept care, in proiectul Min. Educației, are alt scop”.

- Potrivit noului proiect de Statut al Elevului 2024, pus in consultare publica de Ministerul Educației, miercuri, 12 iunie, școlarii care deranjeaza orele ar putea fi reținuți intr-o sala, sub supravegherea unui profesor, unde sa citeasca sau sa rezolve fișe de lucru, relateaza Edupedu.ro.Astfel, elevii…

- Joi, 6 iunie, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza primul eveniment de promovare a antreprenoriatului in școli in cadrul proiectului “Invața de la antreprenori”. CCIAT est parte activa a Protocolului de Colaborare semnat in data de 9 mai de Camera de Comerț și Industrie a Romaniei…

