- Comisarul care a refuzat și denunțat mita de 20 mii lei, in schimbul oferirii protecției activitații ilicite, s-a dovedit a fi șeful Inspectoratului de Poliție Botanica din municipiul Chișinau, Sergiu Rusu. Potrivit MAI, acesta a primit de la ministrul de Interne, Adrian Efros, urmatorul grad special…

- Xonia, pe numele ei real Loredana Sachelaru, este cunoscuta pentru cariera sa muzicala, dar și pentru prezența sa fermecatoare in lumea divertismentului. Nascuta pe 25 iunie 1989, in Melbourne, Australia, intr-o familie de romani, Xonia a reușit sa imbine influențele culturale australiene cu radacinile…

- O singura pana a unei pasari disparute a fost scoasa la licitație luni in Noua Zeelanda și s-a vandut cu 46.521 de dolari neozeelandezi, adica aproximativ 28.000 de dolari americani, devenind astfel cea mai scumpa pana vanduta vreodata in lume.

- Sezonul 2025 de Formula 1 va include 24 de Mari Premii, la fel ca in 2024, dar va incepe la jumatatea lunii martie in Australia si nu in Golf, au anuntat vineri organizatorii competitiei. Melbourne va gazdui runda inaugurala a celei de-a 76-a editii a Campionatului Mondial de Formula 1, intre 14 si…

- Spaniolul Fernando Alonso (Aston Martin) și britanicul George Russell (Mercedes) vor fi audiați dupa Marele Premiu de Formula 1 de la Melbourne (Australia). In ultimul tur al cursei, George Russell a lovit violent parapetul și și-a distrus mașina, care a ramas in mijlocul circuitului, și a provocat…

- Spaniolul Carlos Sainz (Ferrari) a triumfat in Marele Premiu al Australiei, profitand de abandonul triplului campion mondial, olandezul Max Verstappen (Red Bull). A fost urmat de colegul Charles Leclerc și de Lando Norris (McLaren). Plecat de pe locul 2 pe circuitul de la Melbourne, Carlos Sainz s-a…

- Selectionerul Gareth Southgate este ingrijorat de posibilitatea ca jucatori din lotul nationalei de fotbal a Angliei pentru EURO 2024 sa faca deplasarea in Australia pentru meciuri amicale ale cluburilor din Premier League, inainte de startul turneului final din Germania, transmite DPA, potrivit Agerpres.…

- Un barbat a murit dupa ce a cazut dintr-un balon cu aer cald, in nord-estul orasului Melbourne. Serviciile de urgenta au fost alertate atunci cand pe Albert Street, in Preston, a fost descoperit un cadavru, in dimineața zilei de luni, potrivit The Guardian, citat de news.ro.