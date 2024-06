Stiri pe aceeasi tema

- Trupa britanica Coldplay a susținut joi seara al doilea concert pe Arena Naționala din București. Solistul Chris Martin le-a cerut oamenilor „sa-l huduie”, apoi i-a anunțat ca va urca pe scena Babasha. Au cantat impreuna piesa „Pai' Na”.

- Vedeta incontestabila a muzicii populare, Aurel Tamaș e cu ochii pe scandalul generat de prestația lui Babasha la concertul Coldplay. Aurel Tamaș spune ca romanii sunt puțin ipocriți și iși uita originile! Suntem neamul lui Suleyman Magnificul, a atenționat Tamaș, care a comentat scandalul.

- Babasha, invitat special al trupei britanice Coldplay, a fost huiduit de mii de spectatori in timpul apariției sale pe scena Arena Naționala. Momentul a starnit o adevarata dezbatere naționala, cu tabere pro și contra, iar artista Erika Isac a intervenit in discuție.

- Purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe, Vasile Banescu, intervine in scandalul Coldplay. Daca majoritatea celor care au comentat incidentul in care interpretul de manele Babasha a fost huiduit in cheie rasista, Banescu pune totul in context politic.

- Istoricul Adrian Cioroianu a intervenit in scandalul concertului Coldplay, spunand ca si-a schimbat parerea despre trupa britanica. „Daca inainte imi placea Coldplay (mai acum vreo zece ani, ca sa fiu mai precis, pe cand ei faceau muzica și nu folclor contemporan dedicat marilor cauze aducatoare de…

- Puștiul ala e talentat, dar n-au auzit de el maneliștii din corporații, e concluzia trasa de jurnalistul Victor Ciutacu, in dezbaterea care divizat Romania dupa interpretarea lui Babasha la trupa Coldplay.

- Trupa britanica Coldplay a susținut miercuri seara, pe Arena Naționala, primul concert din cele doua pe care le are programate la București. Zeci de mii de oameni au fost prezenți la eveniment, iar in imagini surprise inainte de show se vede cum scarile metalice instalate catre locurile din tribune…

- Miercuri seara, fanii trupei Coldplay au avut parte de o surprzia uriașa pe „Arena Naționala”. Trupa britanica de rock alternativ a adus pe scena un cantareț de manele, Babasha, care a interpretat piesa „Nu te lasa mama ta?”. Prezența lui Babasha a fost intampinata cu fluieraturi și huiduieli din partea…