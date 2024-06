Un tip de carne tocata comercializat in magazinele Auchan este retras de pe piața din cauza unei posibile contaminari cu un corp strain. Clienților li se recomanda sa nu consume acest produs și sa-l returneze pentru a primi banii inapoi. Carne posibil contaminata rechemata in magazinele Auchan Conform informațiilor publicate pe site-ul Autoritații Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Auchan a inițiat rechemarea produsului “Auchan Carne de vita 500 grame” . Este vizat lotul 4.899, care are data de expirare din 06.06.2024. Motivul retragerii produsului este suspiciunea…