- Literatura pentru copii va ocupa un loc central in cadrul celei de-a treia editii a Targului de carte si festivalului de literatura contemporana SepsiBook, ce va avea loc in perioada 23-26 mai la Sfantu Gheorghe, au anuntat, vineri, organizatorii. Astfel, cititorii se vor putea intalni joi, 23 mai,…

- Artista Ada Milea va sustine doua concerte in cadrul celei de-a treia editii a Targului de Carte si Festivalului de literatura contemporana SepsiBook, ce vor avea loc in perioada 23 – 26 mai la Arena Sepsi din Sfantu Gheorghe. „In concertul pentru copii ‘Apolodor’, artista va purta micii spectatori…

- Luna iunie aduce in prim-plan Festivalul „Pintea Viteazul”! Identificat cu Maramureșul, Grigore Pintea a fost un vestit haiduc, ramas in istorie pentru faptele sale de curaj și dibacie, fiind o sursa necontenita de inspirație, legende și povești. In zilele noastre, aproape ca nu este maramureșean care…

- Asociatia Fitness Tribe din Sfantu Gheorghe a lansat, astazi, inscrierile pentru cea de-a doua editie a concursului de alergare de 6, 12 si 24 de ore, organizata in cadrul programului "Miscare pentru sanatate", finantat de autoritatile locale. Potrivit presedintelui asociatiei, Laszloffy Lorant, competitia…

- Ideea apartine unui grup de tineri din judetul Covasna, care lucreaza la o firma de branding si design. Cartea cuprinde 134 de orase din Transilvania si va fi prezentata in cadrul Targului de carte si al Festivalului de Literatura Contemporana SepsiBook. ce va avea loc luna viitoare, intre 23 si 26…

- Un grup de tineri din judetul Covasna, care lucreaza la o firma de branding si design, a gasit un mod inedit de a promova patrimoniul cultural si arhitectural al Transilvaniei: prin intermediul unei carti de colorat. Aceasta cuprinde 134 de orase din Transilvania si va fi prezentata in cadrul Targului…

- Circa 40 de edituri din Romania si Ungaria vor participa la cea de-a treia editie a Targului de Carte si a Festivalului de literatura contemporana SepsiBook, ce vor avea loc in perioada perioada 23-26 mai la Arena Sepsi din Sfantu Gheorghe, informeaza organizatorii. Potrivit acestora, la SepsiBook3…

