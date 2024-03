Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe si Comertului din Ungaria, Peter Szijjarto, a declarat vineri, la Sfantu Gheorghe, ca guvernul de la Budapesta nu se va implica in campania electorala din Romania, insa va „tine pumnii” pentru ca UDMR sa obtina un rezultat bun. Acesta a mentionat, in context, ca UDMR este…

- Mai sunt doar cateva zile pana la cel mai asteptat festival de la munte din Romania. Organizatorii celor mai mari festivaluri din Europa anunta lista completa a artistilor care vor urca pe scenele celui mai nou concept de divertisment de la munte. Festivalul Massif va avea loc i n perioada 14 17 martie,…

- Politistii de frontiera satmareni au depistat 13 cetateni din Turcia care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria, pentru a ajunge in Germania, cu sprijinul a doi cetațeni ucraineni. Cei doi cetațeni ucraineni cu rol de calauze, cercetați pentru trafic de migranți, au fost arestați…

- Un barbat din Sfantu Gheorghe, dat in urmarire urmarire naționala și internaționala, in anul 2012, pentru diverse infractiuni, a fost depistat, ieri, in Ungaria. Romanul in varsta de 38 de ani, este acuzat pentru trafic de droguri si inselaciune. Potrivit Inspectoratului General al Politiei Romane,…

- Aniversarea coincide cu Ziua Lecturii in Romania, care se sarbatoreste, din 2022, in data de 15 februarie. Momentul aniversar va fi marcat printr-o serie de programe speciale care se vor desfasura pe parcursul acestei saptamani, vizitatorii putand, printre altele, sa cumpere carti la preturi simbolice…

- Politistii de frontiera satmareni au depistat 11 cetațeni din Vietnam, care intenționau sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria, cu scopul de a ajunge in Austria. Grupul a fost calauzit de alți doi vietnamezi, care au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetați pentru trafic…

- Unii cetațeni din Ungaria economisesc și cate 12.000 HUF pe luna, realimentand mașinile in Romania, scrie presa maghiara, care anunța ca, incepand de luni, in Ungaria se scumpește combustibilul. Mai precis, prețul combustibilului va crește cu 21 HUF pe litru, relateaza rtl.hu, din cauza majorarii accizelor.…

- Romania are aur la sabie in Ungaria. Evoluția echipei Romaniei in turneu a fost: 45-32 in fața echipei din Coreea de Sud (in optimi), 45-25 cu Bulgaria ( in sferturi), 45-38 cu Ungaria ( in semifinale) si 45-42 cu Spania ( in finala). Rosemarie Benciu, Amalia Covaliu, Anastasia Fusea și Denisa Șerban…