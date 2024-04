Probleme cu surparea asfaltului si la Cluj-Napoca. O alunecare de teren s-a produs pe o strada din oras, fiind afectata una dintre benzi, pe o lungime de 20 de metri. Traficul auto a fost restrictionat, iar zona este monitorizata de echipaje ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta si Politiei Locale. Strada a mai fost afectata […] The post O strada din Cluj-Napoca a disparut peste noapte! Trafic restrictionat din cauza unei alunecari de teren (FOTO) first appeared on Ziarul National .