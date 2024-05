Piedone îl numește pe Rareș Bogdan ”oaie de Bruxelles” cu batistuță Candidatul Cristian Popescu Piedone a ținut sa-i dea o replica prim-vicepreședintelui PNL, Rareș Bogdan, dupa ce aceste din urma a afirmat ca pierde alegerile pentru fotoliul de primar general cu un scor rușinos. „Aud ca behaie prin targ… o oaie! O oaie bleaga, dar fițoasa, obișnuita, inca de juna, sa mulga ciobanii instariți, ca sa-și […] The post Piedone il numește pe Rareș Bogdan ”oaie de Bruxelles” cu batistuța appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

