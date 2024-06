Alegeri doar pentru privilegii și nu după modelul suedez Pe data de 9 iunie 2024, 18.025.324 de persoane, dintre care 942.730 sunt cetateni romani cu domiciliul in strainatate, vor alege dintre cei 207.389 de candidați inscriși in cursa pentru alegerile locale și europarlamentare. Practic, un roman din fiecare suta dintre cei majori cu drept de vot e candidat. De ce se inghesuie sa candideze? […] The post Alegeri doar pentru privilegii și nu dupa modelul suedez appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul șocant in care un alegator in varsta de 76 de ani a fost batut de catre candidatul PSD la primaria comunei Oltenești, Vasile Chirvase, aduce in prim-plan o realitate dureroasa din lumea politica romaneasca: violența și intimidarea in campaniile electorale. Acest incident atrage atenția asupra…

- Miliardarul Warren Buffett a tras un semnal de alarma cu privire la inteligența artificiala, avertizand ca va supraalimenta frauda facand inșelatoriile mai convingatoare ca niciodata, relateaza Business Insider . „Escrocheria a facut intotdeauna parte din scena americana”, a declarat renumitul investitor…

- Miliardarul Warren Buffett a tras un semnal de alarma cu privire la inteligența artificiala, avertizand ca va supraalimenta frauda facand inșelatoriile mai convingatoare ca niciodata, relateaza Business Insider . „Escrocheria a facut intotdeauna parte din scena americana”, a declarat renumitul investitor…

- Un colectiv de cercetatorii de la Universitatea San Diego. din California, au dezvoltat o forma biodegrdabila de poliuretan termoplastic (TPU), un plastic viu, comercial moale, dar durabil. Materialul este utilizat in producția de incalțaminte, covorașe, perne și spuma cu memorie. Practic, „plasticul…

- Președintele Academiei Romane, Ioan Aurel Pop, și-a dat demisia din Consiliul general al CNATDCU, forul care pana recent era cunoscut pentru verificarea doctoratelor plagiate, iar locul acestuia a fost numit un vicepreședinte al forului academic extrem de controversat. Ministrul Educației, Ligia Deca,…

- Ministrul Educației anunța ca școlile se pot dota cu sisteme de supraveghere audio-video fara a mai fi necesar acordul elevilor, parinților sau profesorilor, pentru a preveni și a afla adevarul despre cazurile de violența. ”Pe langa activitațile de prevenție, este important ca in cazurile de violența…

- Omul de afaceri Ion Țiriac a refuzat sa vanda unde dintre cele mai importante mașini din colecția sa impresionanta chiar daca prețul oferit a fost uriaș. Dupa ce a stralucit la o prestigioasa expoziție auto din Statele Unite ale Americii, miliardarul Ion Țiriac a fost pus in fața unei oferte tentante…

- Liderul PNL Prahova, Iulian Dumitrescu, aflat sub control judiciar pentru o mita de 3,2 milioane de euro, vrea sa obțina un al doilea mandat de președinte al Consiliului Județean Prahova și astazi, in jurul orelor 17.00, va avea o intalnire de taina cu mai mulți primari din județ, la un local de fițe…