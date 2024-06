Stiri pe aceeasi tema

- Robert Fico a vorbit, pentru prima data, despre tentativa de asasinat la care a fost victima. Premierul slovac a fost externat, dupa zile intregi de ingrijiri medicale, și este gata sa iși reia activitatea. Ce planuri are cu cei care l-a impușcat. Robert Fico nu se razbuna pe atacator Robert Fico a…

- Barbatul acuzat ca l-a atacat și ranit pe premierul slovac Robert Fico a declarat ca a acționat din dezacord cu politicile guvernului și a susținut ca nu a vrut sa-l ucida și ca regreta gestul sau. Fico a fost impușcat de patru ori saptamana trecuta, in timp ce iși saluta susținatorii dupa o reuniune…

- Premierul slovac, Robert Fico, impușcat acum trei zile, este in continuare in stare grava, potrivit stirileprotv.ro. Oficialul a fost operat, din nou, vineri. Intre timp, atacatorul a fost pus sub acuzare pentru tentativa de crima cu premeditare. Polițiștii i-au percheziționat locuința și l-au dus,…

- Premierul slovac Robert Fico, grav ranit miercuri prin impuscare intr-o tentativa de asasinat, a fost vineri operat din nou si starea sa se mentine grava, potrivit declaratiilor directoarei spitalului unde este internat si ale ministrului de interne, Robert Kalinak, transmit agentiile AFP si TASR.

- Premierul polone, Donald Tusk, a declarat joi ca a primit amenintari dupa tentativa de asasinat asupra omologului sau slovac. Potrivit presei locale, protectia prim-ministrului Tusk sa va fi intarita. Astfel de masuri sint lujate in contextul in care premierul slovac, Robert Fico, a fost impuscat miercuri…

- Politia l-a acuzat joi pe presupusul autor al atacului armat asupra premierului slovac, populistul Robert Fico, de “tentativa de omor cu premeditare, din razbunare”, infractiune pasibila de o pedeapsa de minimum 25 de ani si pana la inchisoarea pe viata, informeaza EFE, preluat de agerpres.ro. Barbatul,…

- Premierul slovac Robert Fico este inca in stare grava dupa ce miercuri a fost impuscat de cinci ori si a suferit o interventie chirurgicala de urgenta timp de cateva ore, a relatat joi presa locala, care citeaza surse din spitalul in care este internat seful executivului de la Bratislava, transmite…

- Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a "condamnat categoric" atentatul la viața premierului slovac Robert Fico și a declarat ca incidentul "submineaza democrația europeana"."Condamn categoric atacul asupra premierului Robert Fico.