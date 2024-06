Clarificari cu privire la Eco-schema PD-27. Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) aduce clarificari importante cu privire la Eco-schema PD-27: Cresterea nivelului de bunastare a bovinelor prin pasunat extensiv pe pajisti in conditii optime de sustenabilitate. Mai exact potrivit Ordinului ANSVSA nr.102/03.06.2024 de modificare si completare ... Citeste articolul mai departe pe bistritanews.ro…

Sursa articol: bistritanews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- N.D. Conform reprezentanților Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) Prahova, 7 iunie 2024 este ultima zi in care fermierii mai pot depune cererile de plata pentru accesarea intervențiilor aferente sectoarelor vegetal si zootehnic, precum și a schemelor de sprijin compensatoriu de…

- Asa cum am scris si cu alte ocazii, incepand cu anul 2023, fermierii care solicita diversele forme de sprijin financiar acordat prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura – APIA, sunt verificiati prin mai multe modalitati. The post FERMIERI MONITORIZAȚI Aproximativ 750.000 de fermieri…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) si Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) au facut plati de peste 27,9 milioane euro in perioada 19-22 aprilie 2024.

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza potentialii beneficiari ca in perioada 17 aprilie - 26 iunie 2024 inclusiv, se depun Cereri de plata pentru anul 2024, aferente sesiunii 3/2020, anul 5 de angajament si sesiunii 4/2021 anul 4 de angajament pentru schema de ajutor de…

- Agenția de Intervenție și Plați pentru Agricultura (AIPA) anunța ca in perioada 25 - 29 martie a autorizat transferul a peste 89 de milioane de lei catre agricultori din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (FNDAMR). Pina in prezent, AIPA a reușit valorificarea Fondului Național…

- Primarul comunei Spermezeu, Sorin Hognogi a fost trimis in judecata la finalul anului 2022, pentru fapte de corupție. Deși a trecut mai bine de un an de atunci, judecatorii Tribunalului Bistrița-Nasaud au dat deja patru amanari. Urmatorul termen de judecata este stabilit pentru final de mai, inainte…

- In vreme ce fermierii asteapta semnalul privind deschiderea campaniei 2024, de depunere la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura – APIA,... The post ADEVERINȚE APIA Adeverintele emise de primarii pentru APIA vor purta doa semnatura primarului first appeared on Informatia Zilei .

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura reamintește potențialilor beneficiari ca 8 martie 2024 este ultima zi in care pot depune cereri de acordare a grantului direct producatorilor agricoli din sectorul vegetal, in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 5/2024 privind instituirea unei…