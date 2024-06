S-a aflat cine este câștigătorul show-ului Insula de 1 milion. Cum s-a dat de gol Filmarile pentru emisiunea „Insula de 1 milion” s-au incheiat inainte de Paște, iar acum s-a aflat cine este caștigatorul show-ului de aventura de la Kanal D. Conform informațiilor aparute recent in spațiul public, ar fi vorba despre o concurenta. Mai multe detalii puteți afla citind continuarea acestui articol. Cine este caștigatorul emisiunii „Insula de 1 […] The post S-a aflat cine este caștigatorul show-ului Insula de 1 milion. Cum s-a dat de gol appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

