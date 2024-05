Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de Valori București și Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare colaboreaza pentru revizuirea codului de guvernanța corporativa a pieței din Romania, noua reglementare urmand sa fie implementata pana la sfarșitul anului 2024. Colaborarea are ca scop alinierea codului de guvernanța…

- Compania din domeniul energiei Premier Energy PLC lanseaza la Busa de Valori București o oferta primara de acțiuni nou emise, in numar de 25.000.250 unitați, in cadrul unei operațiuni de majorare a capitalului social, pana la un maximum de 30.000.300 de acțiuni, a anunțat, miercuri, Bursa de Valori…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat prospectul pentru oferta publica initiala (IPO) si pentru admiterea la tranzactionare a actiunilor Premier Energy PLC pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB), a anuntat, marti, compania.

- Digi Communications NV, unul dintre liderii la nivel european in domeniul telecomunicațiilor, listat la Bursa de Valori București, va propune acționarilor sai distribuirea de dividende in valoare de aproximativ 120 milioane lei pentru anul fiscal 2023. Propunerea companiei este un dividend de 1,25 lei…

- Dupa minivacanța de 1 Mai și Sarbatorile Pascale, traderii s-au intors in ringul Bursei de Valori București, impulsionați de euforia caștigului, foarte hotarați sa recupereze bani cheltuiți in zilele libere. Bursa a deschis in creștere, la toți indicii, in sedința de marți, cu un rulaj pe acțiuni de…

- Bursa de Valori București a inceput in creștere in toți indicii in ședința de joi, cu un volum de tranzacționare pe acțiuni de 2.985.970 lei (600.086 euro) la 60 de minute de la deschidere. Au fost tranzacționate 1.088 de acțiuni, la un volum total de piața de 1.564.990, in care au fost plasate cereri…

- ”Actionarii Evergent Investments, companie listata la Bursa de Valori Bucuresti sub simbolul EVER, au aprobat cu o larga majoritate toate propunerile de pe ordinea de zi a Adunariilor generale extraordinara si ordinara din 29 aprilie 2024. Principalele decizii ale Adunarii generale ordinare au fost…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 5,35 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 1,7%, in aceasta saptamana, in timp ce valoarea tranzactiilor cu actiuni a crescut cu 61,91 milioane lei (+32,5%) in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES,…