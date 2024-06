Acţiunile europene au închis vineri în creştere, investitorii analizând inflaţia din zona euro; indicele Stoxx 600 a urcat cu 2,3% în luna mai Indicele regional Stoxx 600 a urcat vineri cu 0,28%. Indicii sectoriali au fost in cea mai mare parte in teritoriu pozitiv, actiunile companiilor de utilitati adaugand 1,04%, in timp ce titlurile din sectorul tehnologic au pierdut 1,48%. Stoxx 600 a incheiat luna mai in crestere cu 2,3%, acesta fiind cel mai mare castig din martie, au aratat datele Refinitiv. Retailerul britanic JD Sports s-a situat aproape de partea de jos a indicelui de referinta paneuropean, scazand cu pana la 12% inainte de a tempera usor pierderile, dupa ce a raportat o scadere a vanzarilor din primul trimestru din Marea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

