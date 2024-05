Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat in ședința de miercuri, 22 mai 2024, Prospectul pentru oferta publica inițiala de vanzare a 10 milioane de acțiuni in vederea listarii JT Grup Oil pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti, piața AeRO. Oferta publica…

- Dupa listarea cu succes a unuia dintre cei mai importanți furnizori de gaze naturale din Romania, JT Grup Oil S.A., companie care activeaza pe piața distribuției de carburanți și dezvoltatorul JT Terminal, cel mai nou terminal privat de produse petroliere din portul Constanța, și-a anunțat intrarea…

- Bittnet Group (BNET), prima companie din sectorul IT listata pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti, listeaza astazi, 23 mai, o noua emisiune de obligatiuni in valoare de 6,6 milioane de lei, sub simbolul bursier BNET28A. Este a noua emisiune de obligatiuni listata de Bittnet la bursa, din…

- Se preconizeaza ca actiunile vor fi tranzactionate avand simbolul „PE”. ”Premier Energy PLC, una dintre companiile private de infrastructura energetica integrata pe verticala cu cea mai rapida crestere din Europa de Sud-Est si unul dintre cei mai mari jucatori din domeniul energiei regenerabile din…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat prospectul pentru oferta publica initiala (IPO) si pentru admiterea la tranzactionare a actiunilor Premier Energy PLC pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB), a anuntat, marti, compania.

- Dupa minivacanța de 1 Mai și Sarbatorile Pascale, traderii s-au intors in ringul Bursei de Valori București, impulsionați de euforia caștigului, foarte hotarați sa recupereze bani cheltuiți in zilele libere. Bursa a deschis in creștere, la toți indicii, in sedința de marți, cu un rulaj pe acțiuni de…

- S-a inregistrat o creștere! Piața locala de capital a inregistrat evoluții pozitive in anul 2023, valoarea totala tranzacționata pe piața reglementata a Bursei de Valori București (BVB) și pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare (SMT) atingand nivelul de 38,04 miliarde de lei, in creștere cu peste…

