S-A INTAMPLAT PE 17 IUNIE… **1462** – Batalia de la Valea Alba: Vlad Țepeș, domnitorul Țarii Romanești, se confrunta cu armata otomana condusa de Mahomed al II-lea. **1579** – Sir Francis Drake revendica California pentru Anglia. **1631** – Incepe construcția Taj Mahalului in Agra, India, in memoria soției imparatului Shah Jahan. **1775** – Batalia de la Bunker Hill: Razboiul de Independența al Statelor Unite; britanicii caștiga, dar cu mari pierderi. **1885** – Statuia Libertații ajunge in portul New York, fiind un cadou din partea Franței catre Statele Unite. **1939** – Ultimul public raționament al marii basculante sovietice… Citeste articolul mai departe pe informatiadealba.ro…

Sursa articol: informatiadealba.ro

