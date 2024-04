Piata locala de capital a inregistrat evolutii pozitive in anul 2023, valoarea totala tranzactionata pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) si pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) atingand nivelul de 38,04 miliarde de lei, in crestere cu peste 58% comparativ cu nivelul inregistrat in anul precedent, arata raportul publicat marti de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF). ”Piata locala de capital a inregistrat evolutii pozitive in anul 2023, valoarea totala tranzactionata pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) si pe Sistemul Multilateral de…