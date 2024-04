Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de la Tokyo a inchis sedinta de luni peste pragul psihologic de 40.000 de puncte, pentru prima data in istorie, continuand o tendinta de crestere alimentata de reforma guvernantei companiilor japoneze precum si de avansul actiunilor companiilor de tehnologie, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in crestere pe aproape toti indicii sedinta de luni, iar valoarea tranzactiilor s-a cifrat la 56,45 milioane de lei (11,35 milioane de euro), potrivit Agerpres. Indicele principal BET a consemnat o apreciere de 0,54%, pana la 16.011,70 de puncte, iar BET-Plus,…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in crestere pe aproape toti indicii sedinta de tranzactionare de miercuri, iar valoarea schimburilor a depasit 36,29 milioane de lei (7,29 milioane de euro). Indicele principal BET a consemnat o apreciere de 1,10%, pana la 15.888,48 puncte, iar BET-Plus, care…

- Criptomoneda emblematica era ultima oara in urcare cu 4% la 51.660,00 USD pe unitate, conform Coin Metrics. In timpul tranzactiilor, bitcoin, a crescut la 52.079,00 USD pe unitate, cel mai ridicat nivel din decembrie 2021. Valoarea sa de piata a crescut la peste 1.000 de miliarde USD pentru prima data…

- ”Piata de capital din Romania a inceput anul 2024 cu noi recorduri in ceea ce priveste capitalizarea companiilor listate si nivelul indicelui principal BET si a continuat astfel dinamica pozitiva din anul precedent, caracterizat de performante record pe multiple paliere. Astfel, pe parcursul lunii ianuarie,…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut peste 4,69 miliarde de lei la capitalizare in aceasta saptamana, in timp ce valoarea tranzactiilor cu actiuni a crescut cu 389,33 milioane de lei in comparatie cu saptamana anterioara, potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES.In saptamana…

- Sectorul bunurilor de lux a devenit unul dintre cele mai populare subiecte din ultimii ani de pe piața de capital, estimandu-se faptul ca tendința se va menține și in viitor. Piața globala a modei de lux este proiectata sa ajunga la o valoare de 401,73 miliarde de dolari pana in 2028, de la 280,92 miliarde…

- ”Tichetele de masa au ajuns sa reprezinte, in 2024, unul dintre putinele instrumente eficiente in lupta cu inflatia, care erodeaza tot mai mult puterea de cumparare. Pe acest fond, piata tichetelor are sanse sa marcheze, un 2024, un record istoric, de peste 7 miliarde de euro, cu conditia ca statul…