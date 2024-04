Incendiu uriaș în Sectorul 1. S-au auzit explozii Un incendiu puternic a izbucnit, in aceasta seara, in Bucureștii Noi, al doilea pe ziua de azi din zona de nord a Capitalei, dupa cel din complexul in construcție One Herastrau Vista. UPDATE: Datorita suprafeței mari pe care se manifesta incendiul dispozitivul a fost suplimentat cu inca șapte autospeciale de stingere. Un incendiu uriaș a izbucnit […] The post Incendiu uriaș in Sectorul 1. S-au auzit explozii appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Beatrice Mahler, medic pneumolog și director al Institutului Marius Nasta din București, a declarat luni seara, 29 aprilie, la Antena 3, ca este important ca bolnavii cu afecțiuni cronice la plamani trebuie sa fie feriți de fumul inecacios care s-a raspandit in nordul Capitalei, iar ferestrele blocurilor…

- Un incendiu a izbucnit, luni, la izolatia unei cladiri aflate in constructie, in Sectorul 1 din Bucuresti, fiind alertate mai multe autospeciale de pompieri, relateaza Antena 3.Potrivit ISU Bucuresti-Ilfov, un incendiu a izbucnit la izolatia de la ultimul nivel al unei cladiri in constructie, pe strada…

- O armata de muncitori a navalit pe o strada din Sectorul 5, insa cu ganduri pașnice! S-au apucat imediat de treaba, și in timp record i-au schimbat cu totul aspectul și au lasat in urma lor și 308 locuri noi de parcare! Locuitorii de pe strada Cobadin, din Sectorul 5 al Capitalei s-au trezit intr-o…

- Sectorul 4 este unul dintre sectoarele campioane in ceea ce privește realizarile din ultimii ani. Indiferent cat ai fi de carcotaș, multe dintre ele se vad pe strada și au efecte in viața de zi cu zi! Sectorul 4 este campion la absorbția fondurilor europene. „Incepand din 2016 și pana acum am absorbit…

- Un incendiu a izbucnit duminica dimineața intr-un apartament din Sectorul 2 al Capitalei. Mai mulți locatari au fost evacuați de pompieri cu ajutorul autoscarii ISU. Patru persoane au fost transportate la spital, in timp ce alte cinci primesc ingrijiri la fața locului. Apartamentul in care a izbucnit…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a luat parte la Comitetul Extraordinar de Coordonare al PNL Sector 4! Filiala are o noua conducere. Președintele PNL, Nicolae Ciuca , a participat luni la Comitetul Extraordinar de Coordonare al PNL Sector 4. Filiala liberala are o noua conducere, in persoana purtatorului…

- Incendiu puternic, duminica seara, la un spatiu de depozitare de pe strada Jimbolia, din Sectorul 1 al Capitalei. La fața locului intervin mai multe mașini de pompieri, fiind prezenta și o ambulanța SMURD. UPDATE ORA 21.00 „Incendiul a fost localizat. S-a manifestat la cheresteaua depozitata in stive…

- Primarul General l-a numit pe fostul adjunct al Oanei Sivache, USR-istul I ustinian Roșca , in funcția de director general interimar al ASSMB. Surse din Primaria Capitalei au declarat ca medicul Alin Popa ar fi refuzat sa ocupe funcția devenita vacanta la ASSMB, dupa ce Sivache a fost pusa sub control…