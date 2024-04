Incendiu la un depozit din Sectorul 1 al Capitalei. Se intervine cu 16 autospeciale de stingere

Evenimente anuntate in minivacanta de 1 Mai si Paste in Constanta

Timp de zile si nopti, Mamaia si Constanta se vor transforma in cele mai fierbinti locuri de pe litoralul romanesc, dupa cum da asigurari Primaria Constanta . In fiecare seara, la ora 19:30, vor incepe concerte atat in statiunea Mamaia, cat si in Piata Ovidiu din Constanta.… [citeste mai departe]