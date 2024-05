Președintele ucrainean Volodimir Zelennski a mers joi in regiunea Harkov, unde armata rusa a lansat o noua ofensiva in urma cu o saptamana, transmite Reuters. Rusia a lansat o noua ofensiva cu un numar de 30.000 de soldați pe 10 mai, vizand regiunea nord-estica Harkov, care este situata in apropierea graniței comune. Atacurile puternice ale […] Articolul Razboi in Ucraina, ziua 812. Zelenski, pe frontul din Harkov in timp ce forțele Kievului „resping” incercarile invadatorilor sa avanseze a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .