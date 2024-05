„Valoarea indicelui Confidex, care determina nivelul de incredere a managerilor romani in economie, a atins cea mai mare valoare masurata in ultimii patru ani, de 52,5, arata cel mai recent studiu Confidex S1 2024. Astfel, pe fondul scaderii inflatiei, al cresterii PIB-ului si al unui optimism crescut al mediului de afaceri autohton, dar si international, in legatura cu evolutia economiei, valoarea indicelui a depasit maximul anterior de 50,2, inregistrat in primul semestru al anului trecut”, precizeaza un comunicat al Impetum Group. Conform studiului CONFIDEX din primul semestru al acestui an,…