Vicepreşedinte BCE: Pieţele subestimează riscurile geopolitice, în timp ce se apropie alegerile ”Vorbim despre ciclul electoral care va avea loc nu numai in SUA, ci si in Europa. Si, in acelasi timp, ne referim la riscuri geopolitice. Cred ca, stiti, pietele uneori subestimeaza impactul potential al riscurilor geopolitice care exista”, a declarat Luis de Guindos. Pietele sunt bune la calibrarea riscurilor financiare si economice, dar au dificultati sa incorporeze dimensiunea separata a riscului geopolitic, care este adesea privit ca un binar de tip totul sau nimic, a spus el. Pietele bursiere din Europa si SUA au urcat la maxime record in acest an, trecand peste impactul razboaielor in desfasurare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

