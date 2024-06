Inspectorii antifraudă nu mai pot purta pistoale Personalul Direcției generale antifrauda fiscala (DGAF) din cadrul Fiscului, care ocupa funcții publice specifice, nu mai poate sa poarte, in timpul serviciului, armament, potrivit unor modificari recente, potrivit avocatnet.ro. „Personalul Agenției din cadrul Direcției generale antifrauda fiscala care ocupa funcții publice specifice poarta, in timpul serviciului, uniforma, insemne distinctive, ecusoane și alte mijloace tehnice utilizate […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

