- Rata anuala a inflației va continua sa scada in urmatoarele luni pe o traiectorie ușor mai ridicata decat cea evidențiata in prognoza pe termen mediu din februarie 2024 (6% in trimestrul II, 4,5% in trimenstrul III), in principal sub influența efectelor de baza și a corecțiilor descendente ale cotațiilor…

- ”In sedinta de astazi, Consiliul de administratie al BNR a analizat si aprobat Raportul asupra inflatiei, editia februarie 2024, document ce incorporeaza cele mai recente date si informatii disponibile. Prognoza actualizata reconfirma perspectiva cresterii ratei anuale a inflatiei in debutul anului…

- Inceputul anului 2024 nu este cel mai bun pe care l-am fi putut avea. De la conflictele din Orientul Mijlociu, Ucraina și tensiunile geopolitice din Asia, pana la mișcarile sociale din unele țari europene, printre care Germania, Franța și Romania, la care se adauga și o doza mare de alegeri, 2024 incepe…

