- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si-a reinnoit sambata invitatia adresata fostului presedinte american Donald Trump de a vizita Ucraina si s-a oferit sa-l insoteasca personal in zona de lupta pentru a putea intelege mai bine razboiul, transmite EFE, informeaza AGERPRES . „Daca domnul Trump…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a apreciat ca semnarea vineri a acordurilor bilaterale de securitate cu Franta si Germania vor „da un impuls Statelor Unite”, unde un ajutor de peste 60 de miliarde de dolari este blocat in Camera Reprezentantilor, noteaza AFP. Aceste acorduri bilaterale nu…

- Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, vine cu un anunț important pentru alianța: 18 state membre NATO au planuri de a atinge obiectivul de cheltuire a 2% din produsul intern brut pentru aparare in 2024. Acest anunț marcheaza o creștere impresionanta fața de 2014, cand doar trei țari au reușit…

- O scadere a ajutorului furnizat tarii sale de catre SUA ar fi un semnal nepotrivit, in contextul in care un nou pachet de asistenta pentru Ucraina este in prezent blocat in Congresul american, a avertizat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski . ”Pasivitatea Statelor Unite sau lipsa sprijinului ar…

- Cancelarul german Olaf Scholz a afirmat luni ca majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene nu livreaza suficiente arme Ucrainei pentru a o ajuta in razboiul contra Rusiei si a lansat un apel la sporirea eforturilor UE in aceasta privinta, informeaza Reuters.In contextul blocarii in Congres…

- Noile promisiuni occidentale de ajutoare pentru Ucraina sunt la cel mai scazut nivel de la inceputul invaziei ruse, arata Institutul Kiel. Institutul de cercetare din Germania, care a luat in calcul ajutoarele militare, financiare si umanitare promise si livrate Ucrainei, constata ca sprijinul Occidentului…

- Aceste noi sanctiuni prevad interzicerea importului de diamante neindustriale din Rusia – incepand din ianuarie – si a importului de diamante rusesti din terte tari – incepand din martie -, se arata intr-un comunciat comun publicat dupa reuniune. Participantii la reuniune vor sa consolideze controlul…

- ”Eu imi doresc ca Statele Unite sa fie principalul investitor din Romania si principalul partener economic non-UE al Romaniei si acest lucru se poate realiza. Mai mult, imi doresc ca Romania in viitor sa fie un hub pentru companiile din Statele Unite, care vor participa direct sau indirect la reconstructia…