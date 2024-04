Stiri pe aceeasi tema

- Doua cutremure au avut loc marți, 9 aprilie, in Romania. Seismele s-au produs la o distanța de aproximativ doua ore unul de celalalt. Ce amanunte s-au aflat de la Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP)? Primul seism a avut loc marți dimineața, 9 aprilie, la ora…

- Compania Naționala de Investiții a alocat fondurile necesare pentru finalizarea lucrarilor la Manastirea Tismana, din județul Gorj. Mai este un rest de execuție lucrari la proiectul inițial de intervenție de urgența care vizeaza consolidarea, reabilitarea și dotarea Ansamblului Manastiresc de la Tismana,…

- Doua cutremure slabe s-au produs, joi dimineata, in zona Moldovei. Primul dintre acestea, cu magnitudinea de 3,3 a avut loc in judetul Neamt, iar al doilea, cu magnitudinea 2,4, s-a produs in zona Bacaului, scrie digi24.ro .

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman” marcheaza Ziua Olteniei printr-o serie de evenimente. Acestea aduc in fața cititorilor: tradițiile culturale, portul popular, personalitațile culturale, momentele istorice importante din zona Olteniei. Fiecare dintre secțiile Bibliotecii Județene „Alexandru…

- Un șofer de 20 de ani, aruncat din mașina in urma unui accident, a fost gasit abia dupa cateva ore, cand era prea tarziu sa mai poata fi ajutat. Poliția Județeana Alba efectueaza o ancheta interna, ca sa lamureasca de ce agenții care au ajuns in locul accidentului nu au vazut șoferul. Primul apel la…

- Autoritațile din Baia de Fier vor beneficia de o scena mobila in valoare de 1,29 milioane de lei. Achiziția are loc in cadrul proiectului privind dezvoltarea infrastructurii turistice și de agrement in stațiunea turistica de interes local din Baia de Fier. Primaria Baia de Fier a derulat anul trecut…

- Despre botoșaneni, clujeni, bucureșteni ne este tuturor foarte ușor sa vorbim. Totuși, puțini știu cum sa faca referire la locuitorii orașului Targu Jiu, municipiu de reședința al județului Gorj, din regiunea Oltenia. Afla in randurile de mai jos ce explicații ne ofera dicționarele. Curiozitați despre…

- O explozie s-a produs luni dimineata in arhiva Judecatoriei Motru, din cauza unei butelii folosite pentru stingerea incendiilor, informeaza Agerpres.O deflagratie a gazului inergen, provenit de la o butelie care se foloseste pentru stingerea incendiilor in incaperi, a avut loc, luni dimineata, la Judecatoria…