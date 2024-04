Doua cutremure, ambele slabe, au avut loc miercuri dimineața, 17 aprilie, in Romania. Seismele s-au produs in Banat, județul Caraș Severin. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, primul cutremur s-a produs la ora 05:10. „In ziua de 17 Aprilie 2024 la ora 05:10:47 (ora locala a Romaniei) s-a produs in BANAT, CARAS-SEVERIN un […] The post Doua cutremure au avut loc, miercuri dimineața, in Romania. In ce zona s-au produs first appeared on Ziarul National .