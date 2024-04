Stiri pe aceeasi tema

- In primele zile ale lunii, romanii care lucreaza la stat sau la privat vor avea parte de o minivacanta de patru sau sase zile, ca urmare a faptului ca urmeaza sarbatorirea zilei Muncii si a Pastelui.

- Vremea ramane rece in urmatoarea perioada, cu șanse crescute de precipitații. Potrivit prognozei meteo actualizate, vremea va fi capricioasa iar temperaturile vor oscila pana in preajma Paștelui.

- CFR Calatori va implementa un program de transport extins. Masura a fost luata pentru a sprijini mobilitatea pasagerilor in timpul minivacanței de 1 Mai și Paște. Legaturi suplimentare vor fi disponibile, intre 30 aprilie – 1 mai și 6 – 7 mai 2024, catre Constanța și alte stațiuni litorale precum Mangalia,…

- In acest an, angajații romani vor avea mai multe zile libere cu ocazia sarbatorilor de Paște ortodox. Perioada este legata cu sarbatoarea de 1 Mai, prin decizie a Guvernului. Minivacanța de Paște 2024 pentru angajații bugetari și cei din privat, in funcție de decizia firmelor, va fi de șase zile. Va…

- Este vorba despre șase zile libere, deoarece sarbatoarea de 1 Mai este legata cu zilele libere de Paște.Va fi liber in 1 mai (miercuri), 2 mai (zi-punte) și 3-6 mai, adica Vinerea mare, sambata dinaintea Paștelui, apoi prima și a doua zi de Paște.Apoi urmatoarea minivacanța va fi de Rusalii. Vor fi…

- Agentia de turism As Tour va propune o excursie de neuitat in una dintre cele mai feerice regiuni ale Romaniei: Maramures. Periplul dureaza trei zile, iar data plecarii este 14 martie. Atentie, mai sunt doar cateva locuri disponibile in autocar! Programul pe zile: ZIUA I: Ora 08:00 dimineața, plecare…

- Oportunitați de cariera in Armata, in aceasta perioada! Ministerul Apararii a scos la concurs peste 5000 de posturi de soldați și gradați profesioniști. Programul de recrutare se va desfașura in perioada 12 februarie – 1 martie 2024, in intervalul orar 08:30-14:30. Așadar, daca vrei un job care sa iți…