Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german al Economiei și vicecancelarul Robert Habeck a sosit in dimineața zilei de joi, intr-o vizita neanunțata, la Kiev. Despre acest lucru, dupa cum scrie Adevarul European, a anunțat RND. Habeck a subliniat ca vizita sa este un semn ca Germania trebuie și va continua sa ofere sprijin pe…

- O politica fiscala moderat restrictiva necesara pentru conformarea cu „frana datoriilor” din Germania permite inflatiei sa o ia in directia cea buna, a afirmat luni ministrul de finante, Christian Lindner.

- Ministrul german al Apararii a anuntat joi, 4 aprilie, o restructurare a armatei țarii, printre care un nou comandament central si o componenta specializata pentru spatiul cibernetic, continuand astfel reforma Bundeswehr lansata dupa declansarea invaziei ruse in Ucraina in februarie 2022, scriu Reuters…

- Ministrul de finante german Christian Lindner s-a declarat impotriva reintroducerii serviciului militar obligatoriu pentru intarirea armatei natiunii, Bundeswehr, informeaza luni agentia DPA, transmite Agerpres. „Costurile economice ale serviciului militar obligatoriu ar fi foarte mari avand in vedere…

- Orban si fostul sau aliat Gyorgy Matolcsy, guvernatorul bancii centrale, sunt implicati intr-o disputa politica din ce in ce mai apriga de la alegerile din 2022, cele doua invinovatindu-se reciproc pentru o crestere a inflatiei la cele mai ridicate niveluri din Uniunea Europeana. Inflatia a impins economia…

- UPDATE Ministrul german al apararii, Boris Pistorius, l-a acuzat duminica pe presedintele Vladimir Putin ca incearca sa „destabilizeze” Germania, in urma difuzarii convorbirii confidentiale interceptate intre ofiteri germani cu privire la livrari de arme in Ucraina, relateaza AFP si DPA. „Este vorba…

- Germania a decis sa majoreze cu 100 de milioane de euro valoarea ajutorului umanitar alocat Ucrainei, ridicind suma totala la 1 miliard de euro, a anunțat Ministerul german de Externe. Ministrul german de externe Annalena Berbock se afla in prezent intr-o vizita in Ucraina, in timpul careia a vizitat…

- Produsul intern brut al Germaniei este asteptat sa creasca cu doar 0,2% in acest an, fata de estimarea anterioara de 1,3%, in timp ce tara traverseaza ”ape dificile”, a declarat miercuri ministrul german al Economiei, Robert Habeck, transmite CNBC. Habeck a spus ca guvernul anticipeaza ca PIB-ul…