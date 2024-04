Metrorex a anunțat ca in noaptea de Inviere metroul va funcționa, spre a facilita circulația bucureștenilor. Intre orele 23:00 – 1:00, trenurile vor circula la un interval de aproximativ 10 minute, iar de la ora 1:00 pana la ora 5:00, la un interval de aproximativ 20 de minute. In perioada 1 – 6 mai, programul […] The post Programul metroului in minivacanța 1 – 6 mai appeared first on Puterea.ro .