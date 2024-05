Stiri pe aceeasi tema

- Metrorex anunța ca in noaptea de Inviere, trenurile de metrou vor fi in circulație intre orele 23:00 – 1:00, la un interval de aproximativ 10 minute, și intre orele 1:00 – 5:00, la un interval de aproximativ 20 de minute, potrivit programului pentru zilele libere din perioada urmatoare.

- Ministerul Sanatații va extinde lista de medicamente compensate și gratuite. Prin acest demers, accesul pacienților cronici la medicamente de ultima generație ar urma sa creasca semnificativ. Actualizarea listei de medicamente compensate și gratuite va intra in vigoare incepand cu data de 1 mai. Ministerul…

- Un incident a avut loc miercuri dimineața in stația de metrou Piața Unirii, unde un calator a forțat ușa unui tren, iar aceasta nu s-a mai putut inchide. Conform Metrorex, in jurul orei 8:35 la Piața Unirii 2, intr-un tren cu direcția Pipera, un calator a forțat o ușa, aceasta nemaiputand fi inchisa.…

- Romania trece in noaptea de sambata spre duminica la ora de vara, ora 3.00 devenind ora 4.00, astfel ca 31 martie va fi cea mai scurta zi din acest an, transmite News.ro. In noaptea de sambata spre duminica, ceasurile se dau inainte cu o ora, astfel ca ziua de duminica, 31 martie, va fi cea […] The…