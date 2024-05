Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan afirma, vineri, ca agricultura din Romania s-a dezvoltat cu ajutorul fondurilor europene, in ultimii 17 ani intrand in tara 40 miliarde de euro pentru acest domeniu. Muresan anunta ca, pentru bugetul din 2024, s-au obtinut 60 de milioane de euro pentru tinerii…

- Romania a primit, de la aderarea la Uniunea Europeana si pana in prezent, peste 95 miliarde de euro si a contribuit cu 30 miliarde de euro la bugetul blocului european, astfel ca balanta financiara neta ne arata un plus de 65 miliarde euro, a scris joi, ministrul Finantelor, Marcel Bolos, pe pagina…

- Romania a primit, de la aderarea la Uniunea Europeana si pana in prezent, peste 95 miliarde de euro si a contribuit cu 30 miliarde de euro la bugetul blocului european, astfel ca balanta financiara neta ne arata un plus de 65 miliarde euro, a scris joi, ministrul Finantelor, Marcel Bolos, pe pagina…

- Peste 400 de milioane de oameni vor decide, prin votul lor, la alegerile europene, cum va fi condusa Europa pentru urmatorii cinci ani. Serviciul de Cercetare al Parlamentului European a elaborat un studiu care prezinta potentialele beneficii ale apartenenție la spațiului comunitar in comparatie cu…

- „Prelungim liberalizarea comertului cu Republica Moldova. Tocmai am votat, cu larga majoritate in plenul Parlamentului European, decizia de a prelungi cu un an masura de liberalizare a comertului dintre Uniunea Europeana si Republica Moldova. Rezultatul votului: 459 de voturi „pentru”, 65 „impotriva”…

- „Prelungim liberalizarea comertului cu Republica Moldova. Tocmai am votat, cu larga majoritate in plenul Parlamentului European, decizia de a prelungi cu un an masura de liberalizare a comertului dintre Uniunea Europeana si Republica Moldova. Rezultatul votului: 459 de voturi „pentru”, 65 „impotriva”…