Marcel Bolos anunta o noua editie Fidelis in iunie!

Ministrul Finantelor a anuntat sambata, 08 iunie 2024, ca o noua editie a programului de titluri de stat FIDELIS va fi organizata in perioada 18 28 iunie.In contextul in care am primit foarte multe cereri din partea investitorilor persoane fizice, pe fondul scadentelor de luna aceasta, am decis sa… [citeste mai departe]