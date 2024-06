Stiri pe aceeasi tema

- In 19 din cele 40 de comune din judetul Covasna s-au inscris in cursa electorala doar cate un singur candidat pentru functia de primar. Cu exceptia comunei Dobarlau, unde actualul primar Bogdan Barbu candideaza pe lista PSD, si comunei Estelnic, unde singura candidatura este cea a independentului Salamon…

- La 27 decembrie 2023 s-au implinit șapte ani de la operaționalizarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI). Prin inființarea ANABI, Romania a propus o abordare integrata a recuperarii activelor provenite din infracțiuni combinand funcțiile suport pentru organele de…

- In medie, Romania a recuperat anual doua puncte procentuale din decalajul fața de media europeana. In anul 2000, PIB-ul pe cap de locuitor al țarii (la paritatea puterii de cumparare) era doar de 25% din media UE, iar acum acest indicator a depașit 75%, a spus joi seara Csaba Balint, membru in Consiliul…

- Ciclonul puternic care a maturat Europa a ajuns acum și in Romania. In noua județe din partea de vest a țarii sunt așteptate la aceasta ora furtuni, vijelii și grindina. Avertizarile meteo arata ca situația se va agrava in urmatoarele doua ore, iar jumatate din țara va fi sub cod galben de vreme rea…

- Statisticile din luna martie 2024, arata un deficit comercial in schimburile internaționale al Romaniei de 2,548 miliarde euro. Exporturile FOB ale Romaniei totalizau 7,904 miliarde euro, iar importurile CIF au insumat 10,452 miliarde euro, rezultand un deficit de 2,548 miliarde euro. Fata de luna…

- Lupta electorala la Teliu este extrem de interesanta. In cursa pentru un mandat de primar s-au inscris doar doua persoane, susținute de PSD, respectiv PNL. Din partea social-democraților candideaza Gheorghe Boali, primarul in funcție. Acesta este susținut masiv de comunittea rroma. De la liberali a…

- Parchetul European (EPPO) condus de Kovesi a ajuns la Gropeni, in Braila, unde a luat la bani marunți un funcționar public vizat intr-o ancheta cu prejudiciu de 560.000 de euro, bani europeni care au fost folosiți pentru achiziționarea catorva sute de hectare de teren agricol. Parchetul European efectueaza,…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat la Focsani, vorbind despre traseismul politic, ca aceia care aleg sa faca acest pas sunt niste dezertori, nu oameni politici, care pleaca ”pentru niște firfirei”. Ciuca spune ca traseiștii politici au impresia falsa ca, plecand la un alt partid politic, ar…