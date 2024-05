Stiri pe aceeasi tema

- Romania a primit, de la aderarea la Uniunea Europeana si pana in prezent, peste 95 miliarde de euro si a contribuit cu 30 miliarde de euro la bugetul blocului european, astfel ca balanta financiara neta ne arata un plus de 65 miliarde euro, a scris joi, ministrul Finantelor, Marcel Bolos, pe pagina…

- Europarlamentarul Partidului REPER Dacian Ciolos l-a acuzat sambata dimineața, 9 martie, pe premierul Marcel Ciolacu ca „a distribuit timp de cateva saptamani stiri false” in cazul Rosia Montana - proces caștigat pana la urma de statul roman - si in felul acesta „a subminat grav apararea statului roman…

- Romania va afla vineri, 8 martie, decizia in cazul Roșia Montana, in procesul intentat de Gabriel Resources, a anunțat joi Marcel Boloș, ministrul Finanțelor, informeaza Digi24. In urma cu doua saptamani, purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, anunța ca valoarea totala actualizata a despagubirilor…

- Marcel Bolos este "cel mai nociv" ministru de Finante pe care l-a avut Romania dupa 1989, Romania avand o inflatie de peste doua ori mai mare decat media Uniunii Europene, a afirmat luni deputatul Catalin Drula, presedinte al USR. "Domnule ministru Bolos, sunteti cel mai nociv ministru al Finantelor…

- ”Ca Ministru al Finantelor, este important sa subliniez angajamentul meu fata de procesele democratice si respectul pentru opiniile si preocuparile exprimate de toti membrii Parlamentului. Trist este insa cand unii aleg sa foloseasca instrumentele democratice pentru lupte politice meschine care uneori…

- Cota unica este cea mai buna alegere pentru Romania si nu exista niciun motiv pentru care tara noastra sa adopte un sistem de impozitare progresiv, afirma ministrul Finantelor, Marcel Bolos, intr-o postare pe Facebook. „(…) Perspectiva mea este cat se poate de ferma: cota unica este cea mai buna alegere…

- Cota unica este cea mai buna alegere pentru Romania si nu exista niciun motiv pentru care tara noastra sa adopte un sistem de impozitare progresiv, afirma ministrul Finantelor, Marcel Bolos, intr-o postare pe Facebook. „(…) Perspectiva mea este cat se poate de ferma: cota unica este cea mai buna alegere…

- Ministerul Finanțelor a inițiat o noua schema de ajutor de stat in valoare totala de 2,25 miliarde lei, bani alocați pentru investiții in regiunile mai puțin dezvoltate ale Romaniei. Banii vor fi destinați pentru investiții inițiale de cel puțin 50 milioane lei, care creeaza noi activitați economice,…