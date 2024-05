Stiri pe aceeasi tema

- ANAF intra tare! Dupa frizeri, coafeze și manichiuriste, Fiscul a luat 'la ochi' alți romani ca sa faca rost de bani la bugetIn cautare de bani pentru a acoperi gaurile din buget, Guvernul trimite ANAF-ul dupa contribuabilii suspectați ca nu-și declara sursele de venit.Agenția Naționala de…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) anunța ca a publicat un ghid privind tratamentul fiscal care se aplica veniturilor obținute de persoanele fizice din prestarea unor activitați de infrumusețare/intreținere corporala. Ghidul realizat de specialiștii ANAF se adreseaza tuturor persoanelor…

- ANAF: Ghid privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obtinute de persoanele fizice din inchiriere si subinchiriere Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat pe portalul propriu Ghidul privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obtinute de persoanele fizice din inchirierea…

- Informații suplimentare despre modalitațile de efectuare a plaților pot fi gasite in broșura privind aceste proceduri catre Agenția Naționala de Administrare Fiscala. The post TERMENE IMPORTANTE ANAF Publica ghidul fiscal pentru frizeri, coafeze și manichiuriste first appeared on Informatia Zilei .

- ANAF a indreptat atenția catre coafeze, manichiuriste și frizeri, inițiind un program de educație fiscala pentru aceștia, cu privire la plata impozitelor catre stat. In lipsa conformitații, sancțiunile sub forma de amenzi sunt inevitabile. Agenția Naționala de Administrare Fiscala a demarat, la nivel…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) deruleaza, la nivel național, incepand cu luna martie a.c., un program de conformare referitor la veniturile realizate de persoanele fizice care presteaza activitați de infrumusețare/intreținere corporala, continuand astfel inițiativa, demarata in 2022,…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala deruleaza, la nivel national, incepand cu luna martie, un program de conformare referitor la veniturile realizate de persoanele fizice care presteaza activitati de infrumusetare/intretinere corporala, potrivit unui comunicat de presa.

- Material de opinie de Alex Slujitoru, Partener Reff & Asociații | Deloitte Legal, și Catalin Barbu, Manager, Impozitarea Veniturilor, Deloitte Romania Impozitarea cu 70% a veniturilor nedeclarate de persoanele fizice și identificate de Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) intra in vigoare…