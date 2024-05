Spania, Norvegia și Irlanda au anunțat ca intenționeaza sa recunoasca in mod oficial statul Palestina. Gestul ar putea sprijini cauza palestiniana la nivel mondial, dar care va tensiona relațiile cu Israelul, relateaza CNN. Statutul de stat palestinian a fost recunoscut de peste 130 din cele 193 de state membre ale ONU, potrivit Organizației pentru Eliberarea […] Articolul Razboi in Gaza, ziua 228. Spania, Norvegia și Irlanda intenționeaza sa recunoasca in mod oficial statul Palestina. Reacție dura a Israelului a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .